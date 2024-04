A61 zwischen Pfalzfeld und Boppard dicht – Sperrung Richtung Koblenz ab 19 Uhr

Die A 61 wird am Mittwoch, 17. April, von 19 bis ca. 24 Uhr zwischen Pfalzfeld und Boppard in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt.

Grund ist die Instandsetzung der Fahrbahn in diesem Bereich, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Arbeiten erfolgen im Baustellenbereich zwischen den beiden Anschlussstellen, dort wo ohnehin schon die Fahrstreifen verengt sind.

Daher sei die Vollsperrung aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, informiert die Autobahngesellschaft. Die örtliche Umleitung ist ausgeschildert und führt ab der Ausfahrt Pfalzfeld über die L 215 und die B 327 (Hunsrückhöhenstraße) zur Autobahnauffahrt Boppard.

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, gehe es darum, eine Setzung innerhalb des Baustellenbereichs zu beseitigen. Die Maßnahme erfolge extra in der verkehrsärmeren Zeit am Abend und in der Nacht, um die Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten.

Die Autobahn GmbH bittet um vorsichtige Fahrweise auf der Umleitungsstrecke sowie um Verständnis für die Verkehrsbeeinträchtigungen. red