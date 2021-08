Lange hat Dagmar Rehberg hin und her überlegt, mit Künstlern gesprochen und sich beraten lassen, bevor sie entschied, ihr sowohl beim Publikum als auch bei Kunstschaffenden so geschätztes Horner Kunstfest zu veranstalten. Wegen der Corona-Pandemie hatte sie die Veranstaltung 2020 schweren Herzen absagen müssen. So geht das 9. Horner Kunstfest am Sonntag, 5. September, ab 11 Uhr über die Bühne des Gemeindehauses.