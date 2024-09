Plus Boppard 83. Weinfest in Boppard bietet buntes Programm: Festumzug am Samstag führt erstmals durchs Stadtzentrum i Holländische Musikkapellen gehören zum Weinfest in Boppard einfach dazu – wie etwa diese Combo im vergangenen Jahr vor der Kulisse der Basilika St. Severus spielen sie munter auf. Foto: Philipp Lauer (Archiv) Inmitten der einzigartigen Atmosphäre des historischen Marktplatzes in Boppard feiern Gäste aus nah und fern sowie Einheimische vom 27. bis zum 30. September sowie vom 4. bis zum 6. Oktober das Bopparder Weinfest. Auch die 83. Ausgabe vereint Wein, Musik und regionale Köstlichkeiten. Lesezeit: 2 Minuten

Die Weinstände öffnen bereits am Freitag, 27. September, um 16 Uhr. Gegen 20 Uhr beginnt die große SWR3-Party. Zwei Wanderungen im Angebot Tags darauf, am Samstag, 28. September, werden zwei Wanderungen angeboten. Um 10.30 Uhr geht's ab zum Rieslingbrunch an der Mandelsteinhütte, die ab 14 Uhr erneut angesteuert werden kann. Treffpunkt ist ...