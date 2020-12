Kastellaun

8. Türchen im musikalischen Adventskalender: Lied erzählt Jesu Geburt

Das Lied, das sich hinter dem heutigen Türchen des „Musikalischen Adventskalenders“ vom Musikforum Kastellaun zum 8. Dezember verbirgt, wurde erstmals 1823 in der Sammlung „Carols Ancient and Modern“ veröffentlicht. „The First Nowell“, das aus Cornwall stammt, zählt seither zu den traditionellen englischen Weihnachtsliedern. Gesungen wird es heute von Amelie Herfurt.