Kastellaun

Auch wenn die geplante Feier im Tivoli aufgrund der Corona-Krise ausfallen musste, haben die Kastellauner Schüler allen Grund zur Freude. 75 nun ehemalige 13er haben in diesem Jahr ihr Abitur an der IGS bestanden. Für einen Schüler ist der Abschluss allerdings noch nicht geschafft. Er konnte nicht an den mündlichen Prüfungen teilnehmen, weil er zu diesem Zeitpunkt unter Quarantäne stand. Seine Prüfungen werden später nachgeholt.