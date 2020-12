Kastellaun

Ein echtes „Kastellauner Gesicht“ feiert in den nächsten Tagen einen besonderen Jahrestag: Am 1. April 1960 begann Wolfgang Dahlke eine Ausbildung im Hause Scherer, der heutigen Scherer-Gruppe. 60 Jahre später ist Dahlke noch immer fester Bestandteil des Unternehmens – und d a s vertraute Gesicht in der Tankstelle des Unternehmens in der Zeller Straße in Kastellaun.