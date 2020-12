Bell/Buchholz

Mattis Salmann aus Boppard-Buchholz ist sechs Jahre alt. Er hatte mit seiner Mutter eine Idee: Wie kann ich dem Tierpark in Bell/Hunsrück helfen, um in der Corona-Zeit Futter für die Tiere sicherzustellen? Er verfasste einen kleinen Brief und hat diesen per WhatsApp an Bekannte, Freunde und Nachbarn geschickt.