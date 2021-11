1970, also vor einem guten halben Jahrhundert eröffnete Alois Oswald die Alutecta Gesellschaft für Aluminiumprodukte als eines der ersten Unternehmen im gerade eröffneten neuen Industriegebiet in Kirchberg. Wegen Corona wurde jetzt, ein Jahr verspätet, der 50. Geburtstag nachgefeiert. Aus diesem Anlass stiftete das Unternehmen der Stadt 50 Bäume, praktisch für 50 erfolgreiche Jahre in Kirchberg.