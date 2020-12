Kastellaun

Eine fröhliche Einstimmung auf das Fest des heiligen Nikolaus am Sonntag, 6. Dezember, ist am Samstag, 5. Dezember, von Lorraine Schug hinter dem Türchen des „Musikalischen Adventskalenders“ des Musikforums Kastellaun zu hören und zu sehen. Schug ist Mitglied im B-Chor der „Kastellauner Kirchturmspatzen“ und beteiligt sich mit dem Nikolausklassiker „Lasst uns froh und munter sein“ an der Aktion des Vereins.