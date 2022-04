46 Abiturienten des Kant-Gymnasiums nahmen ihr Abiturzeugnis in der Stadthalle Boppard entgegen. Da ein Abiturient nicht an den mündlichen Prüfungen teilnehmen konnte, musste er die Prüfung in der Folgewoche ablegen, was ihm mit Erfolg gelang. Damit haben im Abiturjahrgang 2022 insgesamt 47 junge Frauen und Männer in Boppard die Reifeprüfung abgelegt.