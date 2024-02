Plus Rhein-Hunsrück 4500 Menschen demonstrieren gegen rechts – Kundgebung in Simmern gegen AfD-Veranstaltung Zwischen 4000 und 4500 Menschen versammelten sich am Freitag auf dem Platz zwischen dem Simmerner Rathaus und dem Hunsrückbad, um für Toleranz, Menschenrechte und Demokratie zu demonstrieren. Anlass war der sogenannte Bürgerdialog, zu dem die AfD in die Hunsrückhalle eingeladen hatte und zu der die AfD-Parteichefin, Alice Weidel, nach Simmern gekommen war.

Die Teilnehmerzahl in der Halle war auf 499 begrenzt worden. So kamen nicht alle Interessenten in die Halle, weil ansonsten ein höheres Sicherheitsaufgebot aus Polizei und Deutschem Roten Kreuz notwendig gewesen wäre, erläuterte der Hausherr, Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. Nahezu das Zehnfache an Menschen hatte sich vor der Halle versammelt. Schätzungen gehen ...