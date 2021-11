Mit einem ökumenischen Gottesdienst ist in der Stephanskirche in Simmern die diesjährige Hunsrücker Friedensdekade zu Ende gegangen. Dabei sprach sich Pastor Jochen Wagner von der Freien Evangelischen Gemeinde in seiner Predigt dafür aus, allen Kriegen und Krisen zum Trotz, weiterhin Schritte zum Frieden zu gehen und nicht nachzulassen im Streben nach einer friedlichen Welt.