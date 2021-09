Am kommenden Sonntag, 26. September, wird die Zusammensetzung des neuen Deutschen Bundestages bestimmt. Vor der Entscheidung des Wählers in der Wahlkabine oder vorab zu Hause per Briefwahl haben wir die Bundestagskandidaten zu vier Themenschwerpunkten befragt, die für die weitere Entwicklung in der Region eine Rolle spielen werden.