Simmern

Die Kindergartenlandschaft in der Kreisstadt ist um eine weitere Einrichtung reicher. Am Donnerstagvormittag wurde die neue Kita an der Altweidelbacher Straße offiziell eingeweiht. Sie trägt den Namen Weltentdecker und bietet – je nach Zusammensetzung der jeweiligen Gruppen – mindestens 60 und maximal 75 Kindern Platz. Die im März 2019 gestarteten Bauarbeiten dauerten rund eineinhalb Jahre.