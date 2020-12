Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 14:22 Uhr

Nannhausen/Schmiedel

39 Kinder genießen Ferienangebot im Schmiedelpark

Die geplante Ferienfreizeit der „Hilfen zur Erziehung in Schulen“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé Simmern fiel in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Um dennoch ein Ferienangebot für die Kinder zu schaffen, organisierten die Fachkräfte der „Hilfen zur Erziehung“ ein Alternativprogramm.