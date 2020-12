Sabershausen

Das Unternehmen Sunovis will in Sabershausen auf einer rund 35 Hektar großen Fläche entlang der Kreisstraße 31 eine Solaranlage mit 55 Megawatt Leistung bauen. Die Geschäftsführung der Firma aus Singen (Hohentwiel) nahe des Bodensees hat das Projekt auf einer Informationsveranstaltung auf dem Sportplatz in Sabershausen vorgestellt.