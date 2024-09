Plus Sohren

33 Institutionen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis freuen sich: Sparkassenstiftung verteilt Spenden

i Insgesamt 33 Institutionen konnten sich im AWO-Begegnungshaus in Sohren über eine Spende der Sparkassenstiftung freuen. Foto: Werner Dupuis

Im Rahmen der diesjährigen Spendenübergabe der Sparkassenstiftung gehen rund 120.000 Euro an Institutionen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Traditionell stellt einer der Spendenempfänger seine Räumlichkeiten für die Veranstaltung zur Verfügung. So fand die diesjährige Spendenübergabe im AWO-Begegnungshaus in Sohren statt.