Es ist sicher nicht vermessen, vom Ende eine Ära zu sprechen. Nach fast 30 Jahren als Pfarrer in Simmern und Holzbach ist Gottfried Heß in einem Gottesdienst in der Stephanskirche in Simmern in den Ruhestand verabschiedet worden. Und viele Menschen waren zum Abschied in die Kirche, aber auch zur Feier im Gemeindehaus in Holzbach gekommen. Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit dem langjährigen Seelsorger.