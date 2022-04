Sie laufen 290 Kilometer in zehn Tagen in voller Einsatzkleidung: Am Gründonnerstag haben sich drei Feuerwehrkameraden aus Neustadt an der Weinstraße auf einen außergewöhnlichen Marsch am Rhein entlang begeben. Ihr Ziel: der von der Flutkatastrophe betroffene Weinort Mayschoß im Ahrtal. Dabei machten sie auch in St. Goar Station.