Die dritte Auflage der Heimat Europa Filmfestspiele startet am Samstag, 7. August. Bis zum Finale am Sonntag, 29. August, werden in Simmern an 23 Tagen 27 Filme gezeigt und 24 Konzerte zu erleben sein. Veranstalter sind die Stadt Simmern, das Pro-Winzkino, Festspielleiter ist wieder Urs Spörri, einer der versiertesten deutschen Filmexperten.