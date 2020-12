Morbach

Insgesamt 228 Polizisten haben den 18. Bachelorstudiengang sowie neun Absolventen den Masterstudiengang an der Hochschule der Polizei abgeschlossen, berichtet das Ministerium des Innern und für Sport in einer Pressemitteilung. Innenminister Roger Lewentz hat ihnen bei der Graduierungsfeier in Morbach die Ernennungsurkunden überreicht. „Der Polizeiberuf ist so facettenreich, wie kaum ein anderer. Die Möglichkeit, Gutes zu bewirken, Menschen in Not zu helfen und in schwierigen Krisensituationen zu bestehen, kann unglaublich motivierend sein“, sagte Lewentz in seiner Festrede.