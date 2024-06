Plus Kirchberg

22 Kommunen ausgezählt: In VG Kirchberg muss kein Bürgermeister in die Stichwahl

i Führungswechsel in Gehlweiler: Florian Rockenbach (2. von rechts) holte bei der Ortsbürgermeisterwahl 111 Stimmen (76,6 Prozent). Amtsinhaber Kurt Aßmann (rechts) war nicht mehr angetreten. Erstwähler Paul Christ und sein Vater Andreas nehmen gerade ihre Walzettel in Empfang. Foto: Andreas Nitsch

In 22 Kommunen der Verbandsgemeinde Kirchberg ist am Sonntag auch das Dorfoberhaupt gewählt worden. Die Wahlen fielen eindeutig aus, sodass eine Stichwahl in zwei Wochen nirgendwo notwendig ist.