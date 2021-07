21 000 Euro in die eigene Tasche geschafft: Ex-Buchhalterin aus Rhein-Hunsrück-Kreis wegen Betrugs zu Bewährungsstrafe verurteilt

Über 14 Monate hinweg soll eine ehemalige Buchhalterin eines Taxiunternehmens aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis rund 21 400 Euro an Unternehmensgeldern auf das eigene Konto geschafft haben. Der 38-Jährigen, die ebenfalls aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis stammt, wurde am Dienstag am Amtsgericht in St. Goar vorgeworfen, gewerbsmäßigen Betrug in 32 Fällen begangen zu haben. Dass die Masche so lange Erfolg haben konnte, dahinter steckte wohl auch ein ausgeklügeltes System, dass die Angeklagte laut Anklageschrift entwickelt hatte.