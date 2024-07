2024er Auflage in Raversbeuren steht kurz bevor: 30 Bands und Solisten lassen die Lott erbeben

Alternativ gibt es folgendes Programm auf der Waldbühne.

Freitag: 17.15 Uhr, Chorprojekt „Rakuhns“. Unter der Leitung von Maximilian Kuhn setzen die Mitwirkenden avantgardistische Interpretationen verschiedener Gesangstechniken in Kombination mit populärer und klassischer Musik ein. Ab 18.40 Uhr treten nacheinander Sonderpark (Dirty Pop), DMO mit seinem Partner in Crime DJ LeFunk, die Berlinerin LIN (Drums, Synthesizer, Gitarre, Bass und Vocals), der Multiinstrumentalist Deniz Mahir Kartal (Soloperformance „KafaNar“) und DJtrashdurchfall auf. Samstag: 13 Uhr, Podiumsdiskussion zum Thema „Utopien, Hoffnung und Veränderung?“ mit verschiedenen Experten. Ab 15.40 Uhr ist Open Stage. Alle, die auftreten wollen, können sich am Infostand melden und versuchen, einen Auftritt zu ergattern. Ab 18.40 Uhr sind Cleanheart International Soundsystems (Reggae und Dub) zu sehen, ab 21.30 Uhr Dhresen, Monokrom und die Eiertopf Records. Zudem gibt der Zirkus Balu am Samstag und Sonntag mehrere Vorstellungen.

Tages- oder Wochenendtickets kosten im Vorverkauf oder an der Abendkasse zwischen 38 und 80 Euro. Der Vorverkauf endet am Mittwoch, 31. Juli. Ganz wichtig ist: Digitale Tickets müssen vor dem Festivalbesuch ausgedruckt oder runtergeladen werden, da es auf der Lott keinen Internetempfang gibt. Am Sonntag ist der Eintritt kostenlos. Spenden in Form eines freiwilligen Eintritts sind gern gesehen. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. red

Weitere Infos gibt es unter www.lott-festival.de