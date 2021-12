Als am 4. Dezember die 2 G-Plus-Regelung in der Gastronomie in Kraft trat, hagelte es in den Restaurants der Region Absagen. Auch in der Baunhöller Mühle bei Emmelshausen stornierten Gäste ihre Reservierungen. „Aufgrund der kurzfristigen Regeländerungen wurden 99 Prozent der Tische storniert“, berichtet Doris Becker, Inhaberin des Landgasthofs und Beherbergungsbetriebs.