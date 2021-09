Zu einem Diavortrag und einer Gesprächsrunde mit Aktivistinnen des Frauenwiderstands-camps in Reckershausen lädt Queernet Rheinland-Pfalz am Freitag, 3. September, ab 19 Uhr ins Paul-Schneider-Haus in Simmern ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Queere Emanzipationsgeschichte in Rheinland-Pfalz“ statt, die das Netzwerk von queeren Vereinen und Initiativen im Land organisiert.