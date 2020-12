Kastellaun

Wenn Bing Crosby im Schwarz-Weiß-Film „Musik, Musik (Holiday Inn)“ verträumt in die Kamera blickt und dabei „White Christmas“ singt, kann man schon Gänsehaut bekommen. Und das sogar im August, denn tatsächlich kam der Film in den USA am 4. August 1942 in die Kinos. Parallel dazu erschien auch die erste Single mit dem romantischen Weihnachtslied.