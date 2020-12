Kastellaun

Besonders in der evangelischen Kirche, aber auch bei ökumenischen Gottesdiensten, wird das Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippen hier“ häufig gesungen – allerdings nur selten alle 15 Strophen, die der lutherische Theologe und Dichter Paul Gerhardt verfasste. Veröffentlicht wurden diese Strophen erstmals 1653 in Johann Crügers Gesangbuch „Praxis Pietatis Melica“.