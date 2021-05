179 Bauplätze: Boppard will zwei Neubaugebiete erschließen

In Boppard sollen schon bald zwei Neubaugebiete erschlossen werden. In Bad Salzig soll das Baugebiet Ellig erweitert werden, auf 7,4 Hektar sind 99 Baugrundstücke vorgesehen. Das Neubaugebiet „Auf der Folkendell“ mit 80 Bauplätzen ist auf einer 5,2 Hektar großen Fläche am nordwestlichen Rand der Ortslage Buchholz geplant. Trotz der anhaltend hohen Nachfrage nach Bauland auch in Boppard wurden in der Debatte auch Stimmen gegen die Erschließung der beiden Gebiete laut – insbesondere von den Grünen.