Ein Wald, der trotz der veränderten Lebensbedingungen durch den Klimawandel auch in Zukunft wachsen und gedeihen soll, wurde auf einer 1,5 Hektar großen, gemeindeeigenen ehemaligen Ackerfläche am Ortsrand von Keidelheim gepflanzt. Die Aktion hat als Ausgleichsmaßnahme mit 13.000 Euro die in Simmern ansässige Deutsche Fertighaus Holding (DFH) finanziert.