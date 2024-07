Plus Hunsrück

17. Hunsrück Classics erlebt gute Resonanz: Alte Schätzchen rollen für den guten Zweck

i Mit die ältesten Wagen, die sich trotz unablässigen Regens auf die Strecke runter zur Mosel und zurück in den Hunsrück trauten, waren zwei Lea-Francis Baujahr 1928 und 1930. Foto: Charlotte Krämer-Schick

Es war eine anspruchsvolle Strecke, die die Oldtimer am Samstag anlässlich der Hunsrück Classics absolvieren mussten. Ging es zunächst noch gemächlich von Kastellaun aus hinunter zur Mosel – etwa über die reizvolle Strecke des Valwigerbergs –, hatte manch altes Schätzchen seine Mühen, wieder hoch auf den Hunsrück zu kommen. Am Ende aber kamen sie alle wohlbehalten in Neuerkirch an, die 911er-Porsches, der Volvo 544, der VW 1500, der gute alte Käfer oder die Isetta.