Kastellaun

Wer ein echter Star ist, kommt auch am Thema Weihnachten nicht vorbei. So auch der berühmte Beatle John Lennon nicht, der gemeinsam mit oko Ono den Song „Happy Xmas (War Is Over)” schrieb, der sich hinter dem heutigen Türchen des „Musikalischen Adventskalenders“ des Musikforums verbirgt.