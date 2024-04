Plus Boppard 15. Logistics Innovation Technology Days: EPG setzt auf Nachhaltigkeit in der Logistik Von Philipp Lauer i Clemens Beckmann, Geschäftsführer von Greenplan, und Dirk Müller von der Universität Bonn, stellten die Routenplanung vor, deren Algorithmus auf Methoden diskreter Mathematik beruht und unter anderem die im Tagesverlauf schwankende Verkehrssituation berücksichtigt. Foto: BFOUND GmbH, Jan Hosan Zum nunmehr 15. Mal hat die Ehrhardt Partner Group (EPG) zu den Logistics Innovation Technology Days (LIT) eingeladen. Thematisch setzte EPG den Fokus der Tagung in diesem Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit in der Logistikbranche. Das Motto lautete: „Effizienz trifft Nachhaltigkeit: Innovative Strategien für das Transportmanagement im Jahr 2024“. Lesezeit: 3 Minuten

An zwei Tagen konnten sich die rund 80 Teilnehmer in Fachvorträgen und Workshops mit dem Thema auseinandersetzen und auch die Angebote des Bopparder Unternehmens kennenlernen. Auch die Vernetzung unter den Teilnehmern kam nicht zu kurz. Dazu war nicht zuletzt bei der Küchenparty am Abend im Restaurant Lemabri Gelegenheit. Unter anderem stellte ...