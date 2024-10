Plus Simmern

15 Jahre für die Kleinen im Einsatz: Vekist feiert in der Simmerner Hunsrückhalle

Von Dieter Junker

i Sie stoßen auf 15 Jahre Vekist an (von links): Superintendent Markus Risch, Landrat Volker Boch, Vekist-Geschäftsführer und Abteilungsleiter Philipp Gauch, Anke Stephan, die pädagogische Gesamtleistung von Vekist, und Pfarrer Knut Ebersbach, der Vorsitzende des synodalen Fachausschusses im Evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach. Foto: Dieter Junker

Seit 15 Jahren gibt es Vekist, die Vereinigten evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Simmern-Trarbach. 2009 als Verbund von sechs Kindertageseinrichtungen im Hunsrück und an der Mosel gegründet, engagiert sich die evangelische Kirche seitdem in einer großen Gemeinschaft für die Kleinen in der Gesellschaft. In einem Festakt in der Hunsrückhalle wurde das Jubiläum gefeiert.