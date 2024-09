Plus Boppard/Oberwesel 14-Jähriger aus Oberwesel für beherzte Hilfe ausgezeichnet: Praktikum bei Polizei Boppard als Belohnung Von Thomas Torkler i Die Bürgerurkunde und einen Praktikumsplatz bei der Polizei bekam Jens Friedsam für seine beherzte Hilfe am Oberweseler Bahnhof Ende Mai. Boppards Polizeichef Andreas Wich-Glasen (vorn rechts) nahm die Ehrung im Beisein seines Stellvertreters, Polizeihauptkommissar Christopher Weiß, sowie der Familie von Jens vor, links Vater Wolfgang Friedsam, und (von rechts) Schwester Julia und Großmutter Christa Friedsam sowie Mutter Britta Jappsen. Foto: Thomas Torkler Von einer starken Leistung, die man nicht unerwähnt lassen sollte, sprach der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Wich-Glasen, Leiter der Polizeiinspektion Boppard, als er Jens Friedsam mit der Bürgerurkunde des Polizeipräsidiums Koblenz auszeichnete. Der Geehrte hatte Ende Mai am Bahnhof Oberwesel einem schwer verletzten Mann erste Hilfe geleistet, nachdem dieser von einem Zug erfasst worden war. Lesezeit: 3 Minuten

Was war geschehen? Eine Gruppe niederländischer Gäste hatte das Mittelalterliche Spectaculum in Oberwesel besucht und wollte am Samstagabend, 18. Mai, gegen 22 Uhr vom Oberweseler Bahnhof aus die Heimreise antreten. Dabei nahm die Gruppe nicht die Unterführung, um zum Bahnsteig zu gelangen, sondern wählte die vermeintliche Abkürzung über die Gleise ...