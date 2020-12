Boppard

Zeitweise haben rund 140 Zuschauer gleichzeitig die Übertragung der Stadtratssitzung in Boppard am Montagabend, 16. November, vor ihren Monitoren verfolgt. „Zum ersten Mal begrüße ich auch die Zuschauer an den Bildschirmen, in der Hoffnung, dass es möglichst viele sind“, sagte Bürgermeister Walter Bersch, nachdem er alle Anwesenden in der Stadthalle begrüßt hatte.