14. Türchen am musikalischen Adventskalender: Fans von Mr. Bean kennen es

Die Mitglieder des Jugendchors „No Limits“ – Emily Schmaus, Jule Wendling, Nikodemus Braun und Timo Wendling – geben eine A-cappella-Version des Liedes „Away in a manger“ zum Besten. Fans des Komikers Mr. Bean dürften das Lied kennen, denn Kinder singen es an seiner Tür in einem seiner Weihnachtssketche.

Wer den Text zum Lied verfasst hat, ist nicht bekannt. Veröffentlicht wurde er erstmals 1885 in einem lutherischen Sonntagsschulebuch. Die ältere der beiden existierenden Melodien aus dem Jahr 1887 stammt aus der Feder von James Ramsey Murray. Diese Version ist in dem heutigen Video zu hören. ces

Den „Musikalischen Adventskalender“ gibt es unter www.musikforum-kastellaun.de; Rätselantworten bitte per E-Mail an mail@musikforum-kastellaun.de. Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung werden am Ende drei Gutscheine über 25 Euro verlost.