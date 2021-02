100. Geburtstag: VfR entstand einst im Gasthaus Kuhn

10. Februar 1921: An einem Donnerstag vor genau 100 Jahren wird der VfR Simmern in der Hunsgasse, im Gasthaus Kuhn, das im vergangenen Sommer abgerissen worden ist, aus der Taufe gehoben. Schon kurz nach der Gründung hat der Sportverein 189 Mitglieder. Heute sind es fast 1000 aktive und inaktive Mitglieder, die den VfR zu einem der größten Vereine im Rhein-Hunsrück-Kreis machen. In dem Jahrhundert haben Sportler des VfR Simmern den Vereinsnamen in vielen Sportarten weit über die Kreisgrenzen erfolgreich transportiert.