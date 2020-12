Kastellaun

Der Samstag ist für Elfriede Limbach ein besonderer „Tag der offenen Tür“. Am 1. August 1920 wurde die Jubilarin in Reidenhausen geboren, am 1. August 2020 feiert sie nun in Kastellaun ihren 100. Geburtstag. Gemeinsam mit Familie, Freunden und Bekannten gibt es zwar ein kleineres Fest als erhofft, aber der Grund, gemeinsam anzustoßen, bleibt auch in Zeiten des Coronavirus unverändert.