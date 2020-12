Bad Salzig

Die Polizei meldet am Montagnachmittag einen Brand in Bad Salzig: Die Grundschule in der Wiltbergerstraße steht in Flammen. Bis zum Abend ist das Ausmaß des Schadens zu übersehen: Die Polizei schätzt ihn auf rund eine Million Euro. Ursache ist wahrscheinlich Brandstiftung; die Kripo Koblenz ermittelt und hat bereits drei Jugendliche als Verdächtige im Visier.