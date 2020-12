Zwölf weitere Corona-Tote: Im Kreis Mainz-Bingen bleibt es bei Alarmstufe rot

Das Gesundheitsamt des Landkreises bestätigte am Donnerstag zwölf weitere Todesfälle seit dem Vortag in Verbindung mit dem Coronavirus.

Insgesamt starben bislang 133 Menschen, davon im Landkreis Mainz-Bingen 66 (plus 5) und in der Stadt Mainz 67 (plus 7).

Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 133 – 50 im Landkreis und 63 in der Stadt Mainz. Insgesamt sind es derzeit bislang 7302 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 2816 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 4486 aus der Stadt Mainz.

Die Fälle in den jüngsten sieben Tagen pro 100.000 Einwohne, also der Inzidenzwert, liegen im Landkreis Mainz-Bingen bei 113 und in der Stadt Mainz bei 157 – jeweils weiter deutlich Alarmstufe rot.