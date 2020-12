Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 15:52 Uhr

Weinsheim

Zwischen Weinsheim und Hüffelsheim: Kleintransporter brannte aus

Ein Kleintransporter vom Typ Opel Vivaro ist am Montagnachmittag gegen halb drei auf der Kreisstraße 53 zwischen Weinsheim und Hüffelsheim ausgebrannt. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Weinsheim und Rüdesheim sowie der Einsatzgruppe des Dienstleistungszentrums für Feuerwehr und Katastrophenschutz brannten der Motorraum und die Fahrgastzelle in voller Ausdehnung. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist bislang nicht bekannt.