Plus Bad Kreuznach

Zwischen Tradition und starken Streben: Schausteller bieten Einblicke hinter die Jahrmarkts-Kulissen

i 300 000 Liter Wasser fließen durch die Wildwasserbahn, die Louis Oberschelp betreibt. Foto: Cordula Kabasch

Wo vor bunten Karussellwänden Kabel liegen, wo unbewegliche Geister darauf warten, dass der Strom angestellt wird, und die Wildwasserbahn Pfützen auf dem Boden hinterlässt: Hinter die Kulissen des Jahrmarkts führte Ralf Leonhard, Vorsitzender des Kreuznacher Schaustellerverbandes, am Donnerstag auf der Pfingstwiese seine Gäste. „Sonst stehen alle an den Ständen und trinken ihr Bier, aber niemand sieht, was für ein großer Aufwand betrieben wird.“