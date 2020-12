Bad Kreuznach

Schulanfang: Scharen aufgeregter Fünftklässler versuchen, sich in dem für sie neuen Gebäude zurechtzufinden, Freunde nehmen sich nach den langen Ferien in die Arme. Während Klassen- und Kursleiter ihre alljährlichen Monologe über Kopiergeld, Feueralarm und Entschuldigungsschreiben halten, werden in den letzten Reihen schon die Köpfe zusammengesteckt, um über den Sommerurlaub zu quatschen. Doch auch wenn dieser erste Schultag im Lina-Hilger-Gymnasium wirkt wie jeder andere Schuljahresbeginn, so bieten die Warnhinweise, Bodenmarkierungen und Masken, die alle auf den Fluren tragen, ein anderes Bild.