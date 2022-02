Zwischen Heidesheim und Uhlerborn: Zug der Deutschen Bahn mit Stein beworfen

Der Stein prallte bei hoher Geschwindigkeit unterhalb einer Scheibe des Führerstands auf. Der Zugführer verständigte seine Leitstelle und setzte die Fahrt in Richtung Süden bis zum nächsten Halt fort. Einsatzkräfte der Bundespolizei befragten den Zugführer dort und stellten an der Außenhaut des Triebfahrzeuges eindeutige Beschädigungen fest. Eine parallel durchgeführte Fahndung in den Ortslagen Heidesheim und Uhlerborn erbrachte zunächst keine Hinweise auf den oder die Täter. Am Tatort wurden Spuren, darunter Steine, sichergestellt, die Rückschlüsse auf die Tat zulassen. Diese werden nun kriminaltechnisch untersucht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Staatsanwaltschaft Mainz stuft dieses Delikt als versuchten Mord ein. Das Kommissariat K11 Kapitaldelikte hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Personen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich zu melden. Insbesondere möchte die Polizei wissen: Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Wem sind auffällige Personen am Dienstagmittag in Heidesheim oder Uhlerborn aufgefallen? Brüstet sich jemand mit der Tat in den sozialen Netzwerken oder Messengerdiensten?

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Mainz (Tel.: 06131/65 3630) oder per E-Mail an kdmainz.kdd@polizei.rlp. Ebenso nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Hierfür steht auch das Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz zur Verfügung.