Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 16:17 Uhr

Hackenheim

Zwischen Hackenheim und Volxheim: Baum sinnlos beschädigt

Ortsbürgermeisterin Sylvia Fels und etliche Einwohner des Ortes sind empört über einen perfiden Akt des Vandalismus. „Es ist sehr bedauerlich, was in unserer Gemarkung an Ostern passiert ist, sodass wir Anzeige bei der Polizei erstatten mussten“, erläuterte Sylvia Fels gegenüber dem Oeffentlichen Anzeiger.