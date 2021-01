Kreis Bad Kreuznach

Unsicherheit – das ist wohl das Gefühl, das die Schüler der MSS 13 am stärksten mit dem Abitur im Januar 2021 verbinden: Es kam bereits im vorherigen Jahr auf, als immer wieder die Frage im Raum stand, ob das Abitur in Rheinland-Pfalz verschoben werden sollte und gipfelt in der aktuellen Verwirrung, ob die Abiturienten überhaupt noch einmal normal Unterricht haben werden vor den mündlichen Prüfungen. Die nahe Zukunft ist ebenfalls ungewiss, und viele Traditionen, auf die sich die Schüler gefreut haben, können nicht stattfinden.