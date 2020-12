Kreis Mainz-Bingen

Zwei Personen stehen früh am Morgen vor dem Gesundheitsamt in Mainz. Sie halten Abstand und tragen Mundschutz. Dr. Dietmar Hoffmann – mit Mundschutz, Infektionskittel, Handschuhen und Kopfbedeckung – öffnet und bittet sie nacheinander herein. Der Abstrich dauert keine Minute. Die beiden gehören zum Pflegepersonal eines Seniorenheims. Sie wurden vor Wochen positiv auf Corona getestet und brauchen nun zwei negative Tests, um wieder arbeiten zu dürfen.