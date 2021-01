Kreis Bad Kreuznach

Ein Impfzentrum im Westen (Bad Sobernheim) reiche nicht aus, ein zweites im Osten müsse her. Am besten in Bad Kreuznach. Es solle den Impflingen weite Wege und lange Warterei ersparen und dabei helfen, rasch zu einer „Herdenimmunität“ zu kommen, wenn eines Tages mehr Impfstoff zur Verfügung stehe. Das fordern SPD-Kreistagschef Carsten Pörksen und Landtagskandidat Michael Simon in einer Pressemitteilung von 15. Januar.