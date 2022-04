Beate Bruns, die ehemalige Vorsitzende des Altstadtvereins Bad Kreuznach, ist doppelt verliebt. Einmal in die historische Neustadt und zum anderen in ihr dortiges Wohneigentum in der Magister-Faust-Gasse 26. Als würde das noch nicht reichen, hat sie nun gegenüber in der Magister-Faust-Gasse 17 ein weiteres historisches Gebäude erworben, das sie und ihr Lebensgefährte Thorsten Straub zurzeit sanieren.